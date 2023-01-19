Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

Оплатить поездку на "Аэроэкспресс" теперь можно с помощью биометрии. Инновационный сервис заработал для пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево.

К системе подключили по два турникета в Северном и Южном железнодорожных терминалах. При этом пассажирам, которые уже используют сервис в метро и на МЦК, заново регистрироваться не нужно. Они могут открыть турникет практически взглядом. В системе на данный момент зарегистрированы более 300 тысяч пользователей.



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