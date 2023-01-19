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Общество

Новости часа: водителей в Москве призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

Новости часа: водителей в Москве призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 56 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": заторы образовались на Волгоградском проспекте и Садовом кольце

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителей в столице призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщил Дептранс.

Проблему жилья для сирот можно решить за счет уехавших из России граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Более 14 тысяч хвойных деревьев москвичи сдали на утилизацию по акции "Елочный круговорот". Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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