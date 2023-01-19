Новости часа: водителей в Москве призвали соблюдать дистанцию из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителей в столице призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщил Дептранс.

Проблему жилья для сирот можно решить за счет уехавших из России граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Более 14 тысяч хвойных деревьев москвичи сдали на утилизацию по акции "Елочный круговорот". Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.