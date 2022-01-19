Авиаперевозчики ряда стран сократили количество рейсов в США

18:30
Несколько крупных авиакомпаний отменили рейсы в американские города. Причина – 5G-вышки.
Новую систему связи планировали запустить в американских аэропортах 19 января. Одной из первых, кто отменил рейсы в большинство городов США, была компания Emirates. В компании Airbus в России сообщили, что ограничения на полеты в США установило Федеральное управление гражданской авиации.
По мнению представителей некоторых авиакомпаний, запуск вышек 5G вблизи аэропортов может привести к катастрофическим последствиям. Они считают, что новая система связи приведет к сбоям в работе приборов самолетов и авиационному кризису. Авиаэксперты эту теорию опровергают.
Также из-за запуска вышек 5G количество рейсов в США сокращают авиаперевозчики из Японии и Индии. В Минтранс США уже поступила просьба отложить развертывание сетей 5G вблизи взлетно-посадочных полос аэропортов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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