Самолет "Уральских авиалиний" отремонтировали после попадания молнии

Пассажирский лайнер, в который при посадке в Сочи ударила молния, снова может летать. Самолет "Уральских авиалиний" отремонтировали. 20 января у него запланирован рейс в Душанбе, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел накануне с самолетом из Москвы. От удара молнии лайнер получил повреждения в носовой части, но смог благополучно приземлиться. Никто не пострадал.

Борт на время технической проверки отстранили от полетов. А пассажиров, которые должны были на нем лететь, переоформили на следующий рейс авиакомпании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.