Мужчина чуть не задавил женщину с коляской из-за парковочного места в Москве

Мужчина чуть не задавил женщину с коляской из-за парковочного места на юго-востоке Москвы. Она заняла место для мужа, но водитель, который приехал раньше, решил освободить его силой.

По словам женщины, мужчина остановился только после того, как она начала бить по машине рукой. Специалисты указывают, что в данном случае были не правы оба. Мужчина не имел права наезжать на пешехода, а действия женщины можно расценить как "самозахват" территории.

