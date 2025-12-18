Форма поиска по сайту

18 декабря, 14:15

Транспорт

На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

"Новости дня": движение улучшили на 61 участке дорог в ВАО

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 декабря

Затор длиной 55 километров образовался на федеральной трассе "Байкал"

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Акция по отправке новогодних открыток стартовала в московском метро

Движение электричек МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится в ночь на 20 и 21 декабря

Мосгортранс запустит два пригородных маршрута с 20 декабря

Штраф за перевозку детей без автокресел для водителей вырастет до 5 тыс руб

На участке строящейся высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток. Такого в России еще не делали.

Оператор задает нужные параметры с планшета, а машина сама регулирует ход, траекторию и направление. Автоматизация повышает скорость работы, снижает нагрузку на оператора, оптимизирует расход топлива и уменьшает риск ошибок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

