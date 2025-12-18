На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

На участке строящейся высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток. Такого в России еще не делали.

Оператор задает нужные параметры с планшета, а машина сама регулирует ход, траекторию и направление. Автоматизация повышает скорость работы, снижает нагрузку на оператора, оптимизирует расход топлива и уменьшает риск ошибок.

