В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 декабря

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний час пик осложнения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.