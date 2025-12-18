Форма поиска по сайту

18 декабря, 10:00

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 декабря

Затор длиной 55 километров образовался на федеральной трассе "Байкал"

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Акция по отправке новогодних открыток стартовала в московском метро

Движение электричек МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится в ночь на 20 и 21 декабря

Мосгортранс запустит два пригородных маршрута с 20 декабря

Штраф за перевозку детей без автокресел для водителей вырастет до 5 тыс руб

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы могут увеличить

Госдума в несколько раз увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел

"Московский патруль": Госдума ужесточила штрафы за отсутствие детских автокресел

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний час пик осложнения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

