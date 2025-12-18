Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы могут увеличить

Штрафы для безбилетников и нарушителей правил в московском транспорте планируют значительно увеличить. Соответствующие поправки в КоАП подготовили в Мосгордуме. Согласно документу, штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте и за использование чужих льготных карт предлагают поднять с 2 до 5 тысяч рублей.

Также в 10 раз, с 100 до 1 тысячи рублей, хотят увеличить штрафы за прослушивание музыки без наушников, бег по эскалаторам и проезд в пачкающей одежде в метро. Кроме того, законопроект предполагает полный запрет на провоз в метрополитене велосипедов, электросамокатов, гироскутеров и моноколес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.