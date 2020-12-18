Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Северном речном вокзале открылся каток общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. Уже в первый день работы катка его посетили более тысячи человек. Весь сезон гостей будет ждать насыщенная программа.

"Приложение "Метро Москвы" – это удобная платформа для всех, кто пользуется городским транспортом. В несколько кликов в нем можно пополнить "Тройку" или карту москвича. Новейшие сервисы доступны в личном кабинете приложения, к нему подключились уже свыше 6 миллионов пользователей. Продолжаем совершенствовать цифровые решения для комфорта пассажиров по задаче Сергея Собянина", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Замоскворецкую линию метро вышел самый современный российский состав серии "Москва-2026". На линии было обновлено уже более 50% поездов. Завершить замену составов планируется к концу 2026 года.