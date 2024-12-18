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18 декабря, 18:15

Транспорт

Дептранс предупредил столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах

Дептранс предупредил столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах

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Дептранс предупреждает столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах. Движение сейчас интенсивное, многие уже выехали закупаться подарками на Новый год.

По возможности стоит пользоваться городским транспортом. В случае если машина необходима, лучше выезжать после 19:00. Также за рулем необходимо избегать резких маневров и не превышать скорость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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