Дептранс предупредил столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах

Дептранс предупреждает столичных водителей о возможных затруднениях на дорогах. Движение сейчас интенсивное, многие уже выехали закупаться подарками на Новый год.

По возможности стоит пользоваться городским транспортом. В случае если машина необходима, лучше выезжать после 19:00. Также за рулем необходимо избегать резких маневров и не превышать скорость.

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