В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 декабря

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на ТТК перед Гагаринским тоннелем, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.