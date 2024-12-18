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18 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 декабря

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 18 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на ТТК перед Гагаринским тоннелем, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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