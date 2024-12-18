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18 декабря, 07:15

Транспорт

Владельцы карт "Тройка" смогут заморозить ее на время новогодних выходных

Владельцы карт "Тройка" смогут заморозить ее на время новогодних выходных

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Во время праздничных выходных владельцы карты "Тройка" могут использовать функцию заморозки. Это позволит не терять дни проездного, которые в этом случае прибавятся к общему сроку действия билета.

Для заморозки нужно привязать "Тройку" с годовым абонементом к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" и нажать кнопку "Заморозить". Опция доступна один раз на две недели, а до конца действия билета должно быть не менее 30 дней

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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