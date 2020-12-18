Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Около 200 тысяч поездок за осень совершено на автобусах сервиса перевозок по требованию "По пути". Пассажиры пользовались сервисом на 30% больше, чем в тот же период 2022 года.

"Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты "Тройка". За осень услугой воспользовались более одного миллиона раз. Пассажиры совершили почти на 30% активаций больше, чем за сентябрь – ноябрь 2022 года. Теперь для этого не нужно спускаться в метро, что особенно удобно для пассажиров, которые пользуются только наземным городским транспортом", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

БКЛ признали инфраструктурным проектом года в категории "Транспорт и машиностроение". Премия вручается за лучшие проекты и практики по разработке, внедрению и развитию инноваций в разных сферах.