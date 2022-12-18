Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении в связи с непогодой

Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении из-за неблагоприятных погодных условий. Задержки будут в пределах 15 минут.

Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях, вокзалах и в поездах. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775–00–00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.