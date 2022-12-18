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18 декабря, 19:15

Транспорт

Затор зафиксировали на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля

Затор зафиксировали на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля

На МКАД зафиксировали сильные заторы из-за буксующих в снегу фур

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На пересечении МКАД и улицы Верхние Поля случился сильный затор. На внутренней стороне кольца собралась многокилометровая линия машин. Сейчас там работает только одна полоса из пяти. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Грузовики буксуют в снегу и тормозят весь поток. Машин много, рядом находится торговый центр. Многие отправились за новогодними покупками. Водителей попросили выбирать пути объезда или отказаться от поездок по городу этим вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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