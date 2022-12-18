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Транспорт

Пассажиры авиакомпании Pegasus из Стамбула вылетят в Москву

Пассажиры авиакомпании Pegasus из Стамбула вылетят в Москву

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Пассажиры авиакомпании Pegasus застряли на борту самолета в Финляндии

Пассажиры самолета турецкой авиакомпании Pegasus вылетят в Москву из Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Сейчас оба самолета, застрявшие утром в Хельсинки, вернулись обратно в Турцию.

Самолеты авиакомпании Pegasus вылетели из Турции и должны были приземлиться минувшей ночью в Домодедове, однако из-за снегопада не смогли совершить посадку. Оба борте отправили в Финляндию, там людей несколько часов держали в самолетах без еды и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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