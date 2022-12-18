Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Он даже в снегопад работает без перебоев. У горожан всегда есть возможность воспользоваться альтернативными маршрутами: автобусами, метро, МЦД и МЦК.

Так, даже закрытие участка Замоскворцкой линии метро не осложнило путь жителей прилегающих районов. Там запустили бесплатные компенсационные автобусы.

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