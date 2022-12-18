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Транспорт

Появились новые подробности с рейсом авиакомпании Pegasus

Появились новые подробности с рейсом авиакомпании Pegasus

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Появились новые подробности о ситуации с рейсом авиакомпании Pegasus. Оказалось, что рейса два. Сейчас они вернулись в Стамбул. Людей вывели из самолетов, дали немного воды. Еду им так и не дают.

Самолеты авиакомпании Pegasus вылетели из Турции и должны были приземлиться ночью в Домодедове, однако не смогли совершить посадку из-за снегопада. Оба борта отправили в Финляндию. Людей держали несколько часов в самолетах без еды и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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