На столичных дорогах сложилась сложная транспортная ситуация

На дорогах Москвы сложилась сложная транспортная ситуация, текущая оценка загруженности составляет 7 баллов по данным ЦОДД. На движение влияют неблагоприятные погодные условия и введенные локальные ограничения.

В частности, полностью закрыто движение по Тверской улице. Значительные затруднения наблюдаются на Ленинском проспекте в районе станции метро "Тропарево" в направлении МКАД. Также плотный транспортный поток образовался на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.