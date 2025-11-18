Пилотный запуск биометрической посадки в поезд в России намечен на 2026 год

В России начали тестирование системы биометрической посадки в поезда. Пилотный запуск технологии на ограниченных маршрутах запланирован на 2026 год, сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве уточнили, что метод находится на стадии испытаний, для которых отобрана специальная тестовая группа. Посадка по биометрии будет доступна после предварительной регистрации данных и получения согласия пассажира на их обработку. Этот метод станет добровольной альтернативой предъявлению паспорта, и каждый пассажир сможет самостоятельно выбирать способ подтверждения своей личности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.