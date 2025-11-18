Форма поиска по сайту

Новости

18 ноября, 16:30

Транспорт

МВД России предложило ввести ответственность за допуск детей к питбайкам

МВД России выступило с инициативой ввести строгую административную ответственность для родителей, допускающих детей к управлению питбайками. С соответствующим предложением ведомство обратилось в правительство в конце прошлого года.

Статистика ярко демонстрирует масштаб проблемы: в 2025 году в России зафиксировано 660 аварий с участием детей за рулем питбайков. В результате этих происшествий погибло 23 ребенка, 753 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоНаталия Шкода

