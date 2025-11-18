Форма поиска по сайту

18 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

