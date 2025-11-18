Два новых электробусных маршрута заработали в Москве. Речь идет о маршрутах от станции метро "Университет" до станции "Фили", а также от станции "Университет" до улицы Новаторов.

Запуск новых направлений стал возможен благодаря развитию зарядной инфраструктуры возле инновационного кластера "Ломоносов". Новые электробусы вышли на линии в 9 районах города. Всего в будние дни на этих маршрутах будут работать 13 машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.