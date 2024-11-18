Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 ноября

"Мой район. Новости": дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее

Новости часа: дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее

Штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в России с 2025 года

Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Новый участок МСД улучшит транспортную доступность порядка 700 тыс жителей юга столицы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

"Мой район. Новости": пересадку на МЦК построят на Троицкой линии метро

Электробусы появились на двух новых маршрутах в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 ноября.

На Московском скоростном диаметре строят важный участок, который пройдет вдоль Каспийской улицы. Его запуск позволит без лишних поворотов проезжать по южному направлению магистрали, а также обеспечит удобный выезд на трассу М4.

Погода в Москве будет нестабильной всю неделю, сообщает Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, к концу недели выпадет около половины месячной нормы осадков. Температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.

Электробусы в Москве появились еще на двух маршрутах: № 220 и 379, которые связывают центр и север столицы.

Новые кварталы скоро вырастут в Москве на месте бывших промзон. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, их построят по 41 проекту комплексного развития территорий. Один из самых больших – в Южном Тушине.

Читайте также
транспортстроительствообществопогодагородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика