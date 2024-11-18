Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 ноября.

На Московском скоростном диаметре строят важный участок, который пройдет вдоль Каспийской улицы. Его запуск позволит без лишних поворотов проезжать по южному направлению магистрали, а также обеспечит удобный выезд на трассу М4.

Погода в Москве будет нестабильной всю неделю, сообщает Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, к концу недели выпадет около половины месячной нормы осадков. Температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.

Электробусы в Москве появились еще на двух маршрутах: № 220 и 379, которые связывают центр и север столицы.

Новые кварталы скоро вырастут в Москве на месте бывших промзон. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, их построят по 41 проекту комплексного развития территорий. Один из самых больших – в Южном Тушине.