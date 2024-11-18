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18 ноября, 09:45

Транспорт

Штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в России с 1 января

Штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в России с 1 января

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения могут вырасти в России с 1 января. Штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 000 до 1 500 рублей, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – с 30 000 до 45 000 рублей. Максимальный штраф за превышение скорости и нарушение требований дорожных знаков и разметки составит 7 500 рублей вместо 5 000 рублей.

Кроме того, оплата штрафа со скидкой 50% станет невозможной: теперь ее можно будет получить только в размере 25%, и оплатить необходимо будет в течение месяца. Проект планируется рассмотреть на правительственной комиссии 18 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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