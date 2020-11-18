Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Официально завершен сезон летней навигации, который показал заметный рост популярности круизов. В 2024 году из Москвы в круизы отправились более 370 тысяч пассажиров, что на 15% больше, чем в прошлом. Северный и Южный речные вокзалы более 2,1 тысячи раз приняли и отправили круизные суда – почти на 10% больше, чем в 2023 году.

"Мы запустили в пилотном режиме динамический тариф на парковку по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это дает возможность водителям оставлять автомобили в центре города по минимальной цене, когда парковки не заняты. Первые результаты показывают, что низкая стоимость там держится в среднем 23% времени в течение суток", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 2020 года чат-бот Александра ответил более чем на 10 миллионов обращений пассажиров. Виртуальный помощник собрал в базе около 60 тысяч вопросов и отвечает в среднем за 1 секунду.