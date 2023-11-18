Новые перехватывающие парковки заработали на востоке Москвы

Новые перехватывающие парковки появились в столице. Как сообщили в Дептрансе, парковки у станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив заработали 10 ноября. Теперь и там водители могут бесплатно оставлять машины и продолжать свой путь на городском транспорте.

За 10 месяцев пассажиры совершили около 130 миллионов поездок на МЦК. Какими станциями пользовались чаще всего и как изменилась транспортная доступность? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.