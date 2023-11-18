Новые тематические карты "Тройка" выпустили ко дню рождения Деда Мороза в Москве

В столице ко дню рождения Деда Мороза 18 ноября выпустили тематические карты "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

На карте изображена московская усадьба Деда Мороза – столичная резиденция зимнего волшебника в Кузьминках. Приобрести праздничную карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине shop.mosmetro.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.