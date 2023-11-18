Новости часа: карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза выпустили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В метро Москвы появились карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза. Об этом сообщил Дептранс столицы.

"Московская техническая школа" открыла новые курсы по микроэлектронике. Информация об этом появилась на mos.ru.

МГУ сделали главной площадкой Географического диктанта, который пройдет 19 ноября. Об этом сообщает Русское географическое общество.