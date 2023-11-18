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18 ноября, 13:00

Транспорт

Новости часа: карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза выпустили в Москве

Новости часа: карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза выпустили в Москве

Новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Медведково" в Москве

Движение на 88-м километре МКАД ограничили из-за аварии

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Москва закрыла сезон летней речной навигации

Около 130 млн поездок совершили пассажиры на МЦК в 2023 году

Новости часа: сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс раз

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Перехватывающую парковку установят у станции метро "Медведково" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В метро Москвы появились карты "Тройка" с усадьбой Деда Мороза. Об этом сообщил Дептранс столицы.

"Московская техническая школа" открыла новые курсы по микроэлектронике. Информация об этом появилась на mos.ru.

МГУ сделали главной площадкой Географического диктанта, который пройдет 19 ноября. Об этом сообщает Русское географическое общество.

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