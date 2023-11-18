Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы в столице зимой

Зимой столичные водоемы будут патрулировать более 20 судов на воздушной подушке. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Транспорт способен передвигаться и по воде, и по льду со скоростью до 80 километров в час.

Дополнительно для предотвращения возможных происшествий будут использовать подвижные посты и водолазный автомобиль. Всего в столице на водоемах работают 25 поисково-спасательных станций. Безопасностью людей занимаются более 500 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.