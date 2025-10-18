Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 08:15

Транспорт

Еще 10 поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца этого года

Еще 10 поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца этого года

Первая акустическая кабина в метро Москвы появилась на пересадочном узле "Комсомольская"

Движение поездов изменится на МЦД-2 18 и 19 октября

Замена шин на зимние будет стоить около 4 тысяч рублей в Москве

Водитель прокатился по пешеходной зоне ЖК в Красногорске

Тоннель проложили на участке Рублево-Архангельской линии столичного метро

Автомобилисты в Москве могут начать менять резину на зимнюю в выходные

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Синоптики порекомендовали "переобуть" машины водителям в Москве

"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

Еще 10 поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) до конца этого года. Новые железнодорожные составы постепенно заменяют старые.

В каждой "Иволге" есть зоны для маломобильных пассажиров, установлены удобные USB-порты и розетки для зарядки телефонов. Также в этих поездах обустроены просторные салоны с кондиционерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика