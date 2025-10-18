Еще 10 поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца этого года

Еще 10 поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) до конца этого года. Новые железнодорожные составы постепенно заменяют старые.

В каждой "Иволге" есть зоны для маломобильных пассажиров, установлены удобные USB-порты и розетки для зарядки телефонов. Также в этих поездах обустроены просторные салоны с кондиционерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.