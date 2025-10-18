18 октября, 09:15Транспорт
Движение поездов изменится на МЦД-2 18 и 19 октября
Движение поездов изменится на МЦД-2 18 и 19 октября. Интервалы частично увеличили от Нахабина до Тушинской до 2 часов, от Тушинской до Курской – до 1 часа 40 минут, на Курском направлении – до 30 минут.
От Красного Балтийца до Павшина поезда проследуют в обе стороны по пути "на Подольск". Некоторые электрички пройдут по укороченным маршрутам. Изменения будут действовать по утрам до 10:20.
