18 октября, 09:15

Движение поездов изменится на МЦД-2 18 и 19 октября

Движение поездов изменится на МЦД-2 18 и 19 октября. Интервалы частично увеличили от Нахабина до Тушинской до 2 часов, от Тушинской до Курской – до 1 часа 40 минут, на Курском направлении – до 30 минут.

От Красного Балтийца до Павшина поезда проследуют в обе стороны по пути "на Подольск". Некоторые электрички пройдут по укороченным маршрутам. Изменения будут действовать по утрам до 10:20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

