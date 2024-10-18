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18 октября, 23:30

Транспорт

В Москве на электросудах было совершено более миллиона поездок с начала 2024 года

В Москве на электросудах было совершено более миллиона поездок с начала 2024 года

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С начала 2024 года в Москве на электросудах было совершено более миллиона поездок, что стало возможным благодаря открытию новых причалов. Так, маршрутом Киевский – Парк "Фили" воспользовались около 650 тысяч раз, а ЗИЛ – Печатники – более 350 тысяч раз.

Современные электросуда комфортные и экологичные, оснащены мягкими сидениями, зарядными разъемами и санузлами. В зимний период они будут отапливаться и смогут преодолевать водные пространства, покрытые льдом толщиной до 20 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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