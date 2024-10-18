Москва продолжит масштабное развитие транспортной инфраструктуры

259 километров дорог и 45 искусственных сооружений, включая тоннели и мосты, планируют ввести в эксплуатацию в Москве в ближайшие три года. Соответствующую Адресную инвестиционную программу утвердило столичное правительство. Таким образом, продолжится масштабное развитие транспортной инфраструктуры.

Так, благодаря программе в октябре открыли новую эстакаду на южном участке Московского скоростного диаметра в районе МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.