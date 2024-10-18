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18 октября, 07:15

Транспорт

Москва продолжит масштабное развитие транспортной инфраструктуры

Москва продолжит масштабное развитие транспортной инфраструктуры

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Сотни километров дорог построят в Москве по Адресной инвестиционной программе

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259 километров дорог и 45 искусственных сооружений, включая тоннели и мосты, планируют ввести в эксплуатацию в Москве в ближайшие три года. Соответствующую Адресную инвестиционную программу утвердило столичное правительство. Таким образом, продолжится масштабное развитие транспортной инфраструктуры.

Так, благодаря программе в октябре открыли новую эстакаду на южном участке Московского скоростного диаметра в районе МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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