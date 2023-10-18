Пассажиры такси совершили 279 млн поездок в Москве с начала 2023 года

В Москве растет популярность такси, а количество аварий уменьшается. С начала года пассажиры совершили уже 279 миллионов поездок. Это на 4% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Количества аварий стало меньше на 9%, при этом пользователи отметили, что повышение квалификации водителей надо продолжать. В сентябре вступил в силу закон о такси, там прописаны ограничения для водителей и агрегаторов. Меры должны повысить безопасность поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.