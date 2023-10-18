Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 08:15

Транспорт

Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"

Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичные камеры будут отслеживать нарушителей на электросамокатах

Москвичам рассказали о главных новостях 17 октября

Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Столичных самокатчиков могут начать идентифицировать по биометрии

"Мой район. Навигатор": представлена перспективная схема развития столичного метро

"Интервью": Алексей Шапошников – о балансе интересов пешеходов и электросамокатчиков

Самокатчиков в Москве могут начать идентифицировать по биометрии

В компании "Уральские авиалинии" нашли массу нарушений. Как пишут "Известия", Ространснадзор провел внеплановую проверку после аварийной посадки лайнера в сентябре под Новосибирском. Тогда пилотам пришлось приземляться на поле.

Выяснилось, что авиакомпания не обеспечивает контроль качества техобслуживания самолетов. После осмотра шести бортов обнаружены повреждения фюзеляжей, испорченные коррозией детали и загрязнения зеркал стоек шасси.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика