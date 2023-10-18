18 октября, 08:15Транспорт
Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"
В компании "Уральские авиалинии" нашли массу нарушений. Как пишут "Известия", Ространснадзор провел внеплановую проверку после аварийной посадки лайнера в сентябре под Новосибирском. Тогда пилотам пришлось приземляться на поле.
Выяснилось, что авиакомпания не обеспечивает контроль качества техобслуживания самолетов. После осмотра шести бортов обнаружены повреждения фюзеляжей, испорченные коррозией детали и загрязнения зеркал стоек шасси.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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