Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"

В компании "Уральские авиалинии" нашли массу нарушений. Как пишут "Известия", Ространснадзор провел внеплановую проверку после аварийной посадки лайнера в сентябре под Новосибирском. Тогда пилотам пришлось приземляться на поле.

Выяснилось, что авиакомпания не обеспечивает контроль качества техобслуживания самолетов. После осмотра шести бортов обнаружены повреждения фюзеляжей, испорченные коррозией детали и загрязнения зеркал стоек шасси.

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