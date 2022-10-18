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Новости

18:30

Общество

Новости часа: Минпромторг предложил продлить эксперимент с tax free до конца 2023 года

Новости часа: Минпромторг предложил продлить эксперимент с tax free до конца 2023 года

Столичный трафик в вечерний час пик может составить 7 баллов – Дептранс

Москвичам пообещали заторы до 8 баллов в вечерний час пик

Столичных автомобилистов предупредили о 8-балльных заторах в вечерний час пик

В Москве стартовал прием заявок на создание инновационных решений для транспорта

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Новости часа: поврежденный дом в Ейске можно будет восстановить – губернатор

Электрички ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября

Страховщики начали предлагать полисы КАСКО только с денежным возмещением

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free до конца 2023 года. Такая информация следует из проекта постановления.

Жилищные сертификаты жителям Херсонской области выдадут по средней в России цене. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Госдума приняла закон, позволяющий мобилизованным предпринимателям за пять дней передать дела.

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