Новости часа: Минпромторг предложил продлить эксперимент с tax free до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free до конца 2023 года. Такая информация следует из проекта постановления.

Жилищные сертификаты жителям Херсонской области выдадут по средней в России цене. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Госдума приняла закон, позволяющий мобилизованным предпринимателям за пять дней передать дела.