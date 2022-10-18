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Транспорт

Электрички ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября

Электрички ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября

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Электрички ЦППК перейдут на зимнее расписание. По новому графику составы будут курсировать с 30 октября.

На Павелецком направлении отменят четыре поезда, которые раньше ходили по выходным дням. Еще два состава выйдут из расписания Савеловского направления. Они также курсировали по выходным.

На Казанском направлении уберут семь поездов, а две электрички будут курсировать с измененной периодичностью движения. Один поезд отменят на Горьковском направлении – это состав, следующий во Владимир.

На Киевском направлении поменяется график у электричек до Апрелевки и Солнечной. Кроме того, отменят три поезда выходного дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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