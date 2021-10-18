Москвичам предложили отгадать станцию метро на Люблинско-Дмитровской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию Люблинско-Дмитровской линии. Расположена она на юге Москвы, и в этом году будет уже 10 лет, как принимает пассажиров. Строить ее начали еще в 90-х, но тогда проект пришлось заморозить и возобновили его только спустя 12 лет. Платформа пересадочная, связана с Замоскворецкой линией и является второй по высоте в подземке, после "Комсомольской".

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.