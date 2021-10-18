Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.

Москвичи угадали станцию метро "Жулебино". Первой правильный ответ прислала Марина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.