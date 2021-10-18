Москвичам предложили отгадать станцию метро на Таганско-Краснопресненской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию Таганско-Краснопресненской линии, которая принимает пассажиров уже почти 8 лет. Открытие метро в этом районе запланировали еще в 80-х, но местным жителям пришлось ждать существенно дольше. Зато теперь у них есть платформа с неклассическим дизайном: вместо привычных гранита и мрамора там использовали керамику и навесные зеркальные панели.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.