МВД и Минтранс РФ подготовили изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Для электросамокатов и гироскутеров прописали правила. МВД и Минтранс подготовили изменения в ПДД.

Максимальная скорость – 25 километров в час, а вес транспорта – до 35 килограммов.

Дети до 7 лет смогут ездить только в сопровождении взрослых и только по тротуарам. Старше 14 лет можно передвигаться по обочине или правому краю проезжей части, если рядом нет пешеходных дорожек, а на дороге есть ограничение до 60 километров в час.

На тротуарах преимущество всегда за пешеходами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.