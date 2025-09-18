Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к концу. На участке от района Солнцево до Варшавского шоссе появится надземная эстакада, подземные пешеходные переходы и тоннель. Новая трасса позволит существенно разгрузить сразу несколько крупных шоссе.

В столице график строительства новых путепроводов расписан на годы вперед. Какие еще объекты планируются возвести в ближайшее время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.