18 сентября, 22:45

Транспорт

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к концу

"Новости дня": оплата по биометрии заработала на турникетах еще одной линии метро Москвы

Новый путепровод в виде подковы построят в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 сентября

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршрут № 111 в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": подземные переходы

Три новых маршрута наземного транспорта запустят 20 сентября из Москвы в пригород

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Более 60 столичных улиц и набережных перекроют 20 и 21 сентября

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов в Москве подходит к концу. На участке от района Солнцево до Варшавского шоссе появится надземная эстакада, подземные пешеходные переходы и тоннель. Новая трасса позволит существенно разгрузить сразу несколько крупных шоссе.

В столице график строительства новых путепроводов расписан на годы вперед. Какие еще объекты планируются возвести в ближайшее время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

