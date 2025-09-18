Три новых маршрута наземного транспорта запустят 20 сентября из Москвы в пригород. От станций метро "Планерная" и "Сходненская" в Химки начнут курсировать автобусы № 1383,1873а и 1971.

По будням на линии будут выходить 26 современных автобусов российского производства. Жители области смогут совершать поездки на московском транспорте по единым абонементам на 30, 90 и 365 дней зоны "Пригород". В них включили пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и центральными диаметрами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.