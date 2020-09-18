Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На маршрутах Москвы курсируют уже более 2,5 тысячи самых современных и экологичных машин. Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса, в столицу поступили более 150 машин нового поколения А5. Они значительно сокращают количество вредных выбросов в окружающую среду.

"Открыты новые станции метро – "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Таким образом, завершили строительство первого этапа Троицкой линии. Теперь в составе 11 станций, а протяженность – более 25 километров. С открытием нового участка количество вагонов серии “Москва-2024” на Троицкой линии увеличилось на 44% – до 184. В ближайшие 2 года в метро поступят более 700 вагонов серии “Москва-2026”. Они выйдут на Троицкую и Замоскворецкую, а в будущем могут поступить и на другие линии"– заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 53 тысяч раз москвичи воспользовались функцией управления дворовыми шлагбаумами. Если двор не входит в зону действия функции, отправьте заявку в едином окне транспортного комплекса, через чат-бот Александра.