Новости Московского транспорта

18 сентября, 14:30

Эксперты заявили о возможной стабилизации цен на авиабилеты в Краснодар

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

"Деньги 24": каждый пятый водитель такси может потерять работу из-за закона о локализации

Самолет из Москвы приземлился в аэропорту Краснодара впервые с 2022 года

Первый за три года рейс из Москвы приземлился в аэропорту Краснодара

Ансамбль встретил первых пассажиров из Москвы в аэропорту Краснодара

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 сентября

Пассажиры ЦППК получили более 33 млн рублей кешбэка при оплате через СБП

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На маршрутах Москвы курсируют уже более 2,5 тысячи самых современных и экологичных машин. Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса, в столицу поступили более 150 машин нового поколения А5. Они значительно сокращают количество вредных выбросов в окружающую среду.

"Открыты новые станции метро – "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Таким образом, завершили строительство первого этапа Троицкой линии. Теперь в составе 11 станций, а протяженность – более 25 километров. С открытием нового участка количество вагонов серии “Москва-2024” на Троицкой линии увеличилось на 44% – до 184. В ближайшие 2 года в метро поступят более 700 вагонов серии “Москва-2026”. Они выйдут на Троицкую и Замоскворецкую, а в будущем могут поступить и на другие линии"– заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 53 тысяч раз москвичи воспользовались функцией управления дворовыми шлагбаумами. Если двор не входит в зону действия функции, отправьте заявку в едином окне транспортного комплекса, через чат-бот Александра.

