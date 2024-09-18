Самокаты перекрыли пешеходное движение в Бутове. Их оставили прямо на тротуаре у станции МЦД. Горожанам пришлось обходить их по проезжей части.

По словам пресс-секретаря одного кикшерингового сервиса Дениса Балакирева, это объясняется тем, что в определенных местах, когда большинство жителей едут на работу или возвращаются оттуда, может единовременно оказаться большое количество самокатов. Он уточнил, что в сервисе знают соответствующие локации и уделяют им повышенное внимание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.