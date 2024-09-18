Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 18 сентября в Москве

В среду, 18 сентября, столичный Дептранс предупредил о продолжающихся строительных работах на МКАД. Для движения недоступны 76-й километр, а также отрезок с 29-го по 32-й. Быстро объехать их ведомство предлагает по скоростному диаметру и проспектам Багратиона и Кутузовскому.

Тем временем вечерняя загруженность дорог прогнозируется в 5–6 баллов. Локальные затруднения ожидаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.