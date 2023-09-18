Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 20:00

Общество

Новости часа: движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких авто

Новости часа: движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких авто

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Движение по внешней стороне Садового кольца перекроют 23 сентября в столице

Эксперты рассказали, как изменилось метро Москвы с открытием новых северных станций

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

"Торги Москвы": как арендовать у города земельный участок под автосервис

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Почти 60 автомобилей с номерами РФ не пропустили в Литву за неделю

"Деньги 24": как изменятся цены на топливо в РФ до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Дети до семи лет могут ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах бесплатно. Об этом заявили в ЦППК.

В воскресенье, 24 сентября, гостей "Аптекарского огорода" в Москве угостят огромными тыквами и арбузами. Об этом рассказали в пресс-службе.

Читайте также
транспортпроисшествияДТПобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика