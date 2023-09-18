Новости часа: движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких авто

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Дети до семи лет могут ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах бесплатно. Об этом заявили в ЦППК.

В воскресенье, 24 сентября, гостей "Аптекарского огорода" в Москве угостят огромными тыквами и арбузами. Об этом рассказали в пресс-службе.