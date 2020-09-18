Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новый московский городской вокзал Ольгино открылся вместе с запуском МЦД-4. Его площадь – 4,5 тысячи квадратных метров. Рядом живут около 14 тысяч человек. Вокзал удобен для всех пассажиров, в том числе маломобильных, родителей с колясками и пожилых людей.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы открыли движение по южному участку МСД – от шоссе Энтузиастов до МКАД. Эта современная магистраль длиной 28 километров сделает путь с юга на восток города быстрее на 25%. Новая дорога улучшит движение для 22 районов Москвы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Появится альтернативная транспортная связь между районами, которая сократит перепробеги авто почти до 2 километров", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На Рогожском Валу вместе со строительством железнодорожного путепровода идет ремонт трамвайных путей. На участке укладывают новые рельсы, меняют шпалы на железобетонные, обновляют верхнее покрытие.