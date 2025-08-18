Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 15:15

Транспорт

Движение транспорта у Красной площади будет перекрыто почти на две недели

Движение транспорта у Красной площади будет перекрыто почти на две недели

Самолет кружил над Подмосковьем свыше двух часов

Более 260 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД-3 за два года

Российских туристов заставили пройти платный медосмотр в аэропорту Турции

Пассажиры совершили более 260 млн поездок на МЦД-3 за два года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 августа

"Новости дня": новая станция метро улучшит транспортную доступность Хорошёво-Мнёвников

Возможность использовать биометрию появится у пассажиров поездов в России

Ремонт дорожного покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах

В РФ может появиться штраф за переход дороги с телефоном в руках

Движение транспорта в районе Красной площади будет перекрыто почти на две недели. Проехать нельзя будет по улице Ильинка от Новой до Красной площади, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.

Ограничения вводят из-за проведения фестиваля "Спасская башня". Они начнут действовать с 22:00 20 августа и продлятся до 08:00 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортперекрытиягородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика