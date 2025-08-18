18 августа, 15:15Транспорт
Движение транспорта у Красной площади будет перекрыто почти на две недели
Движение транспорта в районе Красной площади будет перекрыто почти на две недели. Проехать нельзя будет по улице Ильинка от Новой до Красной площади, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.
Ограничения вводят из-за проведения фестиваля "Спасская башня". Они начнут действовать с 22:00 20 августа и продлятся до 08:00 1 сентября.
